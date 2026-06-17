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A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) pediu aos participantes das Festas de São João do Porto que não lancem balões de ar quente fora do período autorizado, alertando para os riscos que esta tradição pode representar para a segurança aérea.

Numa publicação divulgada na rede social Facebook, a autoridade esclareceu que, à semelhança dos anos anteriores, o espaço aéreo do Aeroporto Francisco Sá Carneiro será temporariamente encerrado entre as 21h45 de 23 de junho e a 01h00 de 24 de junho para permitir a realização da tradicional largada de balões em condições de segurança.

A ANAC sublinha, contudo, que os balões não devem ser lançados fora deste período, uma vez que podem constituir um perigo para as aeronaves que operam na região.

"As lanternas de ar quente representam um perigo para a segurança operacional da navegação aérea, principalmente quando largadas em massa", refere a autoridade.

Segundo a ANAC, o encerramento temporário do espaço aéreo é uma medida excecional que visa compatibilizar uma das tradições mais emblemáticas das Festas de São João com as exigências de segurança da aviação civil.

O alerta surge numa altura em que milhares de pessoas são esperadas nas ruas do Porto para celebrar a noite de São João, marcada pela habitual largada de balões, pelos concertos e pelo espetáculo de fogo de artifício.

Este ano, as festividades incluem atuações de Tony Carreira, D.A.M.A e Nunca Mates o Mandarim, além de um espetáculo multimédia e de fogo de artifício com duração de 12 minutos, agendado para a meia-noite entre as pontes Luís I e da Arrábida.

As Festas de São João do Porto contam com um orçamento global de 800 mil euros.

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