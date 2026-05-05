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O Santuário de Fátima está a ultimar os preparativos para receber milhares de peregrinos nos dias 12 e 13 de maio, por ocasião da celebração da primeira aparição de Nossa Senhora, na Cova da Iria.

A Peregrinação Internacional Aniversária de Maio será presidida por D. Rui Valério, patriarca de Lisboa, que, segundo o santuário, levará a estas celebrações uma súplica urgente pela paz global, bem como um apelo a uma Igreja que, à imagem de Maria, vá ao encontro do próximo através de “gestos simples e quotidianos da vida”.

Até ao momento, encontram-se inscritos nos serviços do Santuário 138 grupos de peregrinos, num total de 6301 pessoas. Destas, 2757 são provenientes de Portugal, distribuídas por 44 grupos, dos quais 33 farão a peregrinação a pé.

Do estrangeiro estão inscritos 3544 peregrinos, organizados em 94 grupos oriundos de 28 países dos cinco continentes. Entre os países com maior número de participantes destacam-se Polónia, Itália, França, Brasil e México.

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