Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os cortes arrancam às 17h de terça-feira na baixa e prolongam-se até às 8h de quarta. O trânsito vai ser proibido na Ponte Luís I das 19h de terça-feira até às 8h de quarta-feira.

Ainda na baixa da cidade, a autarquia vai cortar o trânsito das 17h de terça-feira até às 8h de quarta-feira no interior de uma zona delimitada por alguns arruamentos como a Rua de Camões, da Trindade, do Bonjardim, do Bolhão, da Firmeza, de Fernandes Tomás, da Alegria, de Passos Manuel, Sá da Bandeira, Avenida dos Aliados, Praça da Liberdade, Praça de Almeida Garret, Avenida D. Afonso Henriques, entre outras.

A Ponte do Infante e a Rua de Alexandre Herculano (no troço entre a Rua do Duque de Loulé e a Rua das Fontainhas) estarão cortadas ao trânsito entre as 20h de terça-feira e as 3h de quarta, exceto para o transporte público da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP), “enquanto existirem condições de segurança”.

Será proibida a paragem e estacionamento das 8h de terça às 6h do dia seguinte no Largo da Lapa (lado norte em ambos os lados do arruamento nascente, para criação de corredor BUS), na Mouzinho da Silveira (no troço entre a Rua da Ponte Nova e a Rua do Infante D. Henrique), na Rua de S. João e na Rua do Infante D. Henrique (no troço entre a Rua de S. João e a Rua de Ferreira Borges).

“O trânsito relativo ao acesso a moradores (garagens), STCP, veículos em urgência, prestação de socorro e veículos policiais e realização de cargas e descargas será garantido de acordo com as instruções que os elementos da Divisão de Trânsito da PSP ou da Polícia Municipal transmitirem em cada ponto de controlo”, ressalvou o município.

Na zona da Cordoaria, o trânsito está proibido (exceto para STCP) das 20h de terça às 8h de quarta-feira em ruas como a de Júlio Dinis, de D. Manuel II, Campo dos Mártires da Pátria (onde será permitido o estacionamento a veículos autorizados) e Rua das Taipas.

Junto à Casa da Música, as ruas de Ofélia Diogo da Costa, dos Vanzeleres, de Quinze de Novembro também vão sofrer condicionamentos, estando garantida a passagem da STCP nas últimas duas.

A Metro do Porto e a STCP já anunciaram que vão reforçar a frequência e a capacidade dos veículos durante a noite de São João, que anualmente arrasta uma multidão, numa operação que decorrerá durante toda a madrugada de terça para quarta-feira.

Todos os condicionamentos de trânsito podem ser consultados no site da autarquia.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.