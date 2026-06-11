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O projeto "Viva Mundo" tem abertura prevista para 29 de abril de 2030 e é apresentado como uma infraestrutura "âncora com impacto económico e turístico à escala regional e nacional".

Apresentado publicamente no Convento de São Francisco, o projeto “Viva Mundo” tem abertura prevista para 29 de abril de 2030 e é apresentado como uma infraestrutura “âncora com impacto económico e turístico à escala regional e nacional”, contribuindo para “reforçar a projeção de Santarém como destino de investimento internacional”.

De acordo com a Câmara Municipal, a escolha de Santarém reflete “um sinal de confiança” num território que tem vindo a ganhar visibilidade, nomeadamente devido à sua localização geográfica, às acessibilidades rodoviárias e ferroviárias e à proximidade a futuras infraestruturas estruturantes.

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