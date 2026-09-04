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Pedro Sánchez garantiu esta quinta-feira no parlamento espanhol que não existe qualquer evidência de que Marrocos tenha planeado ou facilitado a entrada em massa de pessoas em Ceuta, território espanhol no Norte de África, diz o The Guardian.

A declaração surge depois da divulgação de um relatório policial, encomendado por um juiz e citado pelos meios de comunicação social, segundo o qual as forças fronteiriças marroquinas terão ajudado ativamente cerca de 70 mil pessoas a atravessar a fronteira no final de julho.

“Posso garantir-vos que nenhuma instituição – nem o serviço diplomático, nem a Comissão Europeia, nem qualquer organismo internacional – forneceu ao Governo espanhol qualquer prova sólida de que Marrocos tenha planeado ou levado a cabo o incidente. Nenhuma”, afirmou Sánchez aos deputados.

O primeiro-ministro socialista falava um dia depois de cerca de 50 mil pessoas terem participado numa manifestação em Madrid para protestar contra a forma como o Governo está a gerir a crise de Ceuta. Sánchez negou também que as autoridades espanholas tenham recebido algum aviso prévio sobre a dimensão da entrada de pessoas, afirmando que nenhum relatório antecipava “a escala ou a probabilidade do que acabou por acontecer”.

Durante a crise, Sánchez tem defendido repetidamente Marrocos, destacando a cooperação das autoridades de Rabat no regresso da maioria das pessoas que entraram em Ceuta nos dias seguintes à chegada em massa.

O primeiro-ministro revelou, no entanto, que Espanha convocou o embaixador marroquino a 21 de agosto devido a “declarações inaceitáveis” proferidas por dois ministros relativamente a Ceuta e Melilha, outro território espanhol no Norte de África.

Sánchez afirmou que, “por agora”, excluiu o envolvimento do Governo marroquino no episódio, embora tenha reconhecido que as forças marroquinas permitiram que as travessias ocorressem durante um período decisivo de dez horas, a 30 de julho.

Várias das pessoas que atravessaram a fronteira disseram, em entrevistas, que tinham sido incentivadas ativamente a fazê-lo. As autoridades marroquinas negaram ter facilitado a travessia.

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