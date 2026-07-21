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O Zoomarine Algarve anunciou um novo membro: Sami, uma cria macho de golfinho-roaz, que nasceu no passado dia 2 de junho, pelas 14h00.

Filho de Luna e de Hugo, Sami encontra-se a evoluir favoravelmente e está sob acompanhamento permanente da equipa de veterinários e técnicos de bem-estar do Zoomarine Algarve. Desde o nascimento, mãe e cria têm sido observados de forma contínua, de modo a garantir o bem-estar de ambos e a acompanhar as primeiras fases de desenvolvimento.

A escolha do nome pretende homenagear Sam, descrito pelo parque como uma das figuras mais marcantes da sua história e um embaixador da espécie. O golfinho atingiu os 51 anos de idade, tendo sido reconhecido como o golfinho macho mais velho do mundo à data.

Segundo o Zoomarine, o nascimento de Sami integra o programa reprodutivo da instituição e enquadra-se no plano de maneio populacional do programa ex situ da EAZA, dedicado à gestão responsável e sustentável de populações sob cuidados humanos, com base em critérios científicos, cooperativos e orientados para o bem-estar animal.

Os primeiros dias e semanas de vida são considerados uma fase determinante para o desenvolvimento dos golfinhos, marcada pela ligação entre mãe e cria e por etapas como a regularização da amamentação, a coordenação da natação e a integração gradual nas dinâmicas sociais da espécie. Durante este período, a equipa do Zoomarine acompanha de forma permanente indicadores de saúde, comportamento e desenvolvimento.

"O nascimento de uma cria de golfinho-roaz é sempre um momento muito especial para todos nós, mas é também uma oportunidade de acompanhar, desde as primeiras horas, etapas determinantes da vida destes animais. Este acompanhamento permite aprofundar o conhecimento científico sobre a espécie e contribuir para a sensibilização do público para a importância da conservação marinha, através da partilha de informação baseada na observação e na experiência acumulada ao longo dos anos. O Sami será, desde já, um novo embaixador da vida marinha e da importância de proteger os oceanos e a biodiversidade que deles depende", afirma Ana Salbany, curadora zoológica do Zoomarine Algarve.

O parque recorda ainda que foi distinguido, em 2025, pelo oitavo ano consecutivo, com a certificação Global Humane Conservation, atribuída pela American Humane, considerando que o nascimento de Sami reflete o seu compromisso com o bem-estar animal, o cuidado especializado e o conhecimento científico.

Para o Zoomarine Algarve, este nascimento assume um significado especial por coincidir com as celebrações dos 35 anos de atividade, simbolizando a continuidade da sua missão nas áreas da ciência, educação, bem-estar animal e sensibilização para a conservação dos oceanos e da biodiversidade marinha.

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