Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Para a maioria dos restantes trabalhadores e pensionistas, as novas tabelas traduzem-se num alívio mensal nos descontos, que pode variar entre cerca de três e 22 euros, consoante o rendimento e a situação familiar.

Estas tabelas refletem três medidas previstas no Orçamento do Estado para 2026: a redução das taxas de IRS do segundo ao quinto escalões, a atualização dos escalões de rendimento em 3,51% e o aumento do mínimo de existência para 12.880 euros anuais, mecanismo que garante isenção total ou parcial de imposto para rendimentos mais baixos. O objetivo do Governo é aproximar o valor retido mensalmente do imposto final a pagar, evitando reembolsos elevados no ano seguinte.

Segundo simulações da EY e da Lusa, um trabalhador solteiro e sem filhos com um salário bruto de mil euros passa a descontar cerca de 35 euros por mês, menos 21 euros do que em 2025. Com um rendimento de 1.200 euros, o ganho mensal ronda os 11 euros, subindo para cerca de 13 euros nos salários de 1.600 euros. Em rendimentos mais elevados, como 2.500 ou 3.500 euros, o alívio mensal pode atingir os 21 a 22 euros. No caso dos pensionistas, os ganhos são mais moderados, variando, em regra, entre três e 15 euros por mês.

A percentagem de IRS a reter continua a depender da situação pessoal e familiar de cada contribuinte, nomeadamente do estado civil, do número de dependentes e da existência de dois rendimentos no agregado, havendo ainda regras específicas para pessoas com deficiência. As empresas e demais entidades pagadoras devem aplicar as novas tabelas já no processamento salarial de janeiro e, caso não o façam, estão obrigadas a corrigir os valores em fevereiro.

Embora os trabalhadores passem a ter mais rendimento disponível todos os meses, esta redução da retenção significa também que, em 2027, os reembolsos de IRS relativos aos rendimentos de 2026 tenderão a ser mais baixos ou mesmo inexistentes. Uma vez pagam menos imposto, ser-lhes-á devolvido menos no caso de terem pago a mais.