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Segundo a BBC, a estrela pop considera que estes incidentes são “profundamente alarmantes” e revela ter sentido “um medo significativo e continuo”, acusando William Applegate de perseguição e invasão.

A norte-americana alega que o homem apareceu várias vezes em sua casa sem ser convidado e que tentou invadir a habitação em Los Angeles. Recusou-se a sair quando confrontado pela equipa de segurança e terá dito que a cantora estava à sua espera.

De acordo com declarações da intérprete, houve um “episódio alarmante” a 23 de maio. William Applegate terá invadido uma propriedade vizinha para chegar até à casa de Sabrina Carpenter, com o objetivo de tentar abrir a porta sem tocar à campainha. Após este incidente, o homem recusou-se a sair até à chegada da polícia.

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