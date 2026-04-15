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A iniciativa "Jóias de Família: o Belo Comestível", promovida pelo Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos (CECH) da Universidade de Coimbra, convida pessoas de todo o país a partilharem as suas receitas, histórias e memórias culinárias.

As receitas selecionadas integrarão uma exposição inédita em Portugal, com datas e locais já definidos: no Museu Nacional Machado de Castro, em Coimbra, entre 20 de maio e 19 de junho, e no Centro Cultural de Belém (Foyer Luís de Freitas Branco), em Lisboa, a 21 de maio.

Para participar, não é necessário possuir uma receita escrita por um antepassado ou um caderno de cozinha herdado. Basta ter aprendido uma receita por observação ou transmissão oral, o que, aliás, é a forma mais ancestral e mais humana de transmitir conhecimento culinário.

“Ao trazermos as receitas de família para o museu, estamos a valorizá-las enquanto arquivos vivos de memória, identidade e pertença, envolvendo diretamente as pessoas na construção do património”, afirma em comunicado Carmen Soares, coordenadora científica do projeto.

A iniciativa articula-se com a investigação desenvolvida pelo CECH, integra o projeto europeu CONVIVIUM e assinala ainda os dez anos do doutoramento em Patrimónios Alimentares: Culturas e Identidades. As comemorações incluem o colóquio “Pensar a Comida. Patrimónios Alimentares – 10 Anos de Investigação & Ensino”, que decorre a 20 e 21 de maio nos mesmos espaços expositivos.

A exposição será construída a partir das contribuições enviadas e incluirá diferentes formatos. Algumas receitas serão confecionadas pelas Escolas de Hotelaria de Coimbra e Lisboa e apresentadas como peças expositivas, com direito a degustação no final. Os tradicionais cadernos manuscritos serão exibidos enquanto objetos patrimoniais e as restantes receitas integrarão a mostra em suportes visuais.

No caso do museu de Coimbra, após o dia inaugural, as receitas confecionadas serão substituídas por registos fotográficos, mantendo-se em exposição juntamente com cadernos, peças de louça e pinturas de temática alimentar do acervo do museu.

As inscrições decorrem até 25 de abril, através de formulário online ou por envio direto para os contatos disponibilizados pela organização: cech.carmensoares@gmail.com ou cech.fluc@gmail.com