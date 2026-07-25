O sábado será marcado por uma melhoria gradual do estado do tempo em Portugal continental, embora o Norte e o Centro ainda possam contar com períodos de chuva ou aguaceiros até ao final da tarde.

Segundo a previsão meteorológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o céu apresentar-se-á muito nublado durante a manhã, tornando-se gradualmente pouco nublado ao longo da tarde. No interior Norte, a precipitação poderá ser acompanhada, de forma pontual, por trovoada.

O vento soprará de fraco a moderado na maioria do território, mas poderá intensificar-se na faixa costeira ocidental e nas terras altas, com rajadas até aos 60 quilómetros por hora, sobretudo durante a tarde.

As temperaturas máximas registam uma ligeira subida na região Norte, enquanto nas restantes regiões não são esperadas alterações significativas.

Em Lisboa, prevê-se céu muito nublado durante a manhã, com possibilidade de chuva fraca até ao início da tarde. Já na Área Metropolitana do Porto poderão ocorrer aguaceiros fracos até meio da tarde, antes da melhoria do estado do tempo.

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental terá ondas entre um e um metro e meio durante a manhã, aumentando para entre 1,5 e dois metros durante a tarde. Na costa sul, o mar permanecerá calmo, com ondas inferiores a um metro.

Nas ilhas, começando pela Madeira, o dia será marcado por períodos de céu muito nublado, embora no sul da ilha, em geral, céu esteja pouco nublado.

Há possibilidade de aguaceiros fracos no norte e nas terras altas, enquanto o vento pode atingir os 40 quilómetros por hora nas zonas mais expostas, como as terras altas e os extremos leste e oeste da ilha.

No Funchal, a previsão aponta para céu pouco nublado e vento fraco, proporcionando um dia mais estável.

O mar manter-se-á relativamente calmo, com ondas entre um e um metro e meio na costa norte e inferiores a um metro na costa sul. A temperatura da água varia entre os 22 e os 24 graus Celsius.

Já nos Açores, os grupos Ocidental e Central terão períodos de céu muito nublado alternados com boas abertas e vento fraco, sem previsão de chuva.

No Grupo Oriental, que inclui São Miguel e Santa Maria, a nebulosidade deverá aumentar ao longo do dia e poderão ocorrer aguaceiros fracos a partir do final da tarde.

O mar estará pouco agitado em todo o arquipélago, com ondas de cerca de um metro e temperatura da água entre os 22 e os 23 graus.

As temperaturas máximas deverão variar entre os 24 e os 25 graus, enquanto as mínimas rondarão os 18 graus em todas as ilhas.