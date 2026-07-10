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Um banco russo lançou, através do seu site, um mapa interativo baseado na análise de milhões de transações anónimas de compra de combustível, que alberga mais de 20 mil postos no território russo, sujeitos ao rastreamento dos utilizadores em tempo real.

Alguns serviços regionais também lançaram mapas com comentários de motoristas sobre as filas nos postos de combustível.

Segundo reportagens de vários órgãos de comunicação social internacionais, a crise de combustíveis, desencadeada por ataques ucranianos a refinarias e a infraestruturas energéticas russas, já afetou cerca de um terço da população do país, de 140 milhões de pessoas.

Na quarta-feira, o governo russo anunciou a proibição das exportações de gasóleo para aumentar a disponibilidade de combustível no mercado interno, face à escassez provocada pelos ataques aéreos da Ucrânia.

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