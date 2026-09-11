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A Suécia está a alertar para uma campanha de influência russa dirigida contra processos eleitorais europeus. A operação utiliza vídeos falsos, contas nas redes sociais e conteúdos que imitam órgãos de comunicação social para espalhar alegações falsas sobre eleições e políticos.

A informação foi avançada pela POLITICO, que descreve uma operação conhecida como "Matryoshka", ou "Operation Overload", identificada em diferentes países europeus. A campanha tem como alvo, entre outros, as eleições suecas, processos eleitorais na Alemanha e as presidenciais francesas de 2027.

Na Suécia, a operação publicou vários vídeos falsos numa questão de horas, utilizando a imagem e os logótipos de órgãos de comunicação social conhecidos. Os conteúdos apresentavam alegações de fraude eleitoral e acusações contra o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson.

"Vemos este tipo de coisas em toda a Europa. Os russos estão habituados a visar países que apoiam a Ucrânia", afirmou Kristersson, citado pela SVT.

As autoridades suecas consideram que a estratégia pode ter um objetivo diferente de simplesmente convencer os eleitores de que existe fraude. A Agência Sueca de Defesa Psicológica avalia que a operação procura sobretudo "sobrecarregar os meios de comunicação com grandes quantidades de desinformação".

A lógica é simples, produzir uma quantidade tão elevada de conteúdos falsos que jornalistas, verificadores de factos e autoridades tenham dificuldade em acompanhar todas as mensagens e responder-lhes.

A operação não está limitada à Suécia. Na Alemanha, investigadores identificaram 269 publicações atribuídas à Matryoshka num período de apenas 21 dias. Os conteúdos atingiram o Governo federal e candidatos de vários partidos, incluindo CDU, SPD, Verdes, Die Linke e FDP.

Em França, investigadores também detetaram conteúdos falsos relacionados com figuras políticas que poderão disputar as eleições presidenciais de 2027. A mesma infraestrutura de influência tem sido associada a esses conteúdos.

Um dos elementos mais sofisticados da operação é precisamente a tentativa de fazer passar conteúdos falsos por notícias verdadeiras. Os responsáveis utilizam logótipos, grafismos e estilos editoriais de órgãos como SVT, Dagens Nyheter, Euronews, Der Spiegel, AFP e DW.

O Governo sueco já tinha identificado a influência estrangeira como uma ameaça às eleições de 13 de setembro. A Autoridade Eleitoral, os serviços de segurança e outras entidades públicas reforçaram a cooperação para detetar tentativas de manipulação e proteger a confiança no processo eleitoral.