Segundo Moscovo, as conversações decorrem a 17 e 18 de Fevereiro, em Genebra, mantendo o formato trilateral já utilizado em encontros anteriores. A informação foi avançada pelo porta-voz presidencial Dmitry Peskov, à agencia de notícias estatal RIA Novosti, indicando que o modelo segue a linha das reuniões diplomáticas realizadas anteriormente em Abu Dhabi.

O anúncio surge num contexto de combates intensos na linha da frente, com relatos quase diários de vítimas e de destruição de infraestruturas críticas. Entre a noite de quinta-feira e a madrugada de sexta-feira, pelo menos nove pessoas morreram na sequência de um bombardeamento russo, de acordo com o jornal Kyiv Independent.

As rondas de negociação anteriores não resultaram em avanços concretos. Entre os principais pontos de discórdia continuam a estar a eventual cedência de territórios por parte de Kiev e a proposta de envio de forças internacionais para garantir a segurança ucraniana, uma hipótese rejeitada por Moscovo.

