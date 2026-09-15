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Um navio russo disparou sinalizadores contra um helicóptero militar dinamarquês ao largo da costa sul da Dinamarca, na segunda-feira. O Governo dinamarquês convocou o embaixador russo para prestar esclarecimentos, enquanto a primeira-ministra Mette Frederiksen acusa a Rússia de intensificar a guerra híbrida contra a Europa.

O helicóptero da Força Aérea dinamarquesa encontrava-se a realizar uma operação de fotografia de rotina a uma fragata russa, nas águas ao largo de Gedser, quando foi alvo dos sinalizadores. O ministro dos Negócios Estrangeiros dinamarquês, Lars Løkke Rasmussen, classificou o incidente como “completamente inaceitável”.

A primeira-ministra Mette Frederiksen afirmou que o episódio faz parte de um padrão de ações russas que se tem repetido por toda a Europa. Segundo a chefe do Governo, Moscovo procura intimidar e semear a discórdia.

Polónia termina operações aéreas após ataques russos na Ucrânia

A Polónia terminou as operações de aviação militar que tinha iniciado em resposta aos ataques russos com drones contra o oeste da Ucrânia. As Forças Armadas polacas anunciaram, na manhã de terça-feira, o regresso das unidades de defesa antiaérea e dos sistemas de radar às atividades habituais.

O Exército polaco garantiu que não foi registada qualquer violação do espaço aéreo do país durante o período de alerta reforçado. As forças permanecem, contudo, preparadas para responder de imediato caso seja necessário.

A decisão de aumentar a prontidão militar tinha sido tomada depois de drones russos com motores a jato terem realizado ataques contra território ucraniano. A Polónia, membro da NATO, tem reforçado regularmente a vigilância aérea quando os ataques russos acontecem perto das suas fronteiras.

NATO reforça vigilância após drone entrar no espaço aéreo da Lituânia

A NATO mantém-se “vigilante, empenhada e pronta”, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros da Lituânia, Kestutis Budrys, depois de um caça aliado ter destruído um drone que entrou no espaço aéreo lituano vindo da Bielorrússia.

O incidente é o mais recente de uma série de incursões aéreas que têm colocado à prova a fronteira oriental da Aliança com a Rússia. Kestutis Budrys agradeceu aos aliados pela presença aérea que protege os céus dos países bálticos e reforça a segurança regional.

Para os membros orientais da NATO, as violações do espaço aéreo — sejam intencionais ou não — são cada vez mais vistas como testes à determinação da Aliança.

Trump anuncia acordo para suspender ataques a infraestruturas energéticas

Donald Trump afirmou esta segunda-feira que a Ucrânia e a Rússia concordaram em suspender os ataques contra alvos energéticos, numa altura em que o presidente norte-americano procura atribuir à guerra na Ucrânia a responsabilidade pela subida dos preços dos combustíveis.

“A Ucrânia concordou em não atacar alvos energéticos russos. A Rússia concordou em fazer o mesmo!”, escreveu Trump na rede Truth Social.

Volodymyr Zelensky sugeriu, contudo, que ainda não existe um acordo oficialmente confirmado. O presidente ucraniano afirmou que Kiev propôs aos parceiros internacionais um entendimento com Moscovo para pôr fim à destruição de infraestruturas críticas.

Zelensky acrescentou que a Ucrânia está disponível para suspender os ataques correspondentes caso os seus parceiros garantam que a Rússia deixa de atacar o sistema elétrico ucraniano, outras instalações energéticas, infraestruturas críticas e rotas de abastecimento de alimentos.

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