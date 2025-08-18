Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Numa declaração antes de um encontro “muito sério” com Trump e líderes europeus em Washington, Zelenskyy sublinhou que a paz na Ucrânia representa também paz para toda a Europa, recordando que ataques russos durante a noite mataram civis, incluindo duas crianças.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, anunciou uma videoconferência com os 27 líderes da UE para amanhã, a fim de fazer o balanço das conversações em Washington.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Vários líderes europeus já chegaram aos EUA — entre eles Keir Starmer (Reino Unido), Emmanuel Macron (França), Friedrich Merz (Alemanha), Giorgia Meloni (Itália) e Ursula von der Leyen. Espera-se que as discussões avancem sobre garantias de segurança ao estilo da NATO para a Ucrânia, embora sem acordo final previsto para já.

Trump, por seu lado, garantiu que “sabe exatamente o que está a fazer” e prometeu “resolver” o conflito, atacando críticos e meios de comunicação que, segundo ele, não lhe dariam crédito mesmo que conseguisse uma vitória total sobre a Rússia.

No terreno, os ataques russos continuam: pelo menos 10 mortos e dezenas de feridos em Kharkiv e Zaporizhzhia, incluindo uma família inteira com duas crianças.

A ausência da Polónia na reunião em Washington, foi amplamente notada e é o resultado da disputa interna entre o presidente nacionalista Karol Nawrocki, próximo de Trump, e o governo pró-europeu de Donald Tusk sobre quem deve representar o país em matéria de política externa.

Em paralelo, líderes europeus como Starmer, Merz e Meloni destacaram a importância de uma paz duradoura, justa e apoiada em garantias sólidas de segurança, ainda que persistam divisões quanto ao envio de tropas europeias para a Ucrânia.