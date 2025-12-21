“Ninguém falou seriamente sobre esta iniciativa ainda e, tanto quanto sei, não se está a trabalhar nisso”, afirmou o conselheiro diplomático do Kremlin, Yuri Ushakov, às agências de notícias russas.
Ushakov reagia às declarações do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que no sábado referiu que Washington tinha proposto negociações conjuntas envolvendo Ucrânia, Rússia e possivelmente países europeus. O conselheiro russo clarificou que o negociador de Moscovo, Kirill Dmitriev, continuará a falar apenas com os Estados Unidos, sem envolvimento direto de representantes ucranianos.
Dmitriev encontra-se nos EUA para consultas em Miami com emissários da Casa Branca, incluindo Steve Witkoff e Jared Kushner, e regressará a Moscovo para apresentar um relatório sobre as reuniões. Ushakov sublinhou que qualquer tentativa de alterar o plano de paz proposto anteriormente pelos EUA, incluindo alterações sugeridas por europeus e ucranianos, não aumenta as hipóteses de alcançar uma solução duradoura.
