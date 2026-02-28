Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Dmitry Medvedev, atualmente vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e aliado próximo do presidente Vladimir Putin, fez as declarações através da rede social Telegram, numa reação às recentes ações militares na região.

“O pacificador mostrou mais uma vez a sua verdadeira face”, escreveu o responsável russo, numa crítica direta à atuação de Washington.

Na mesma mensagem, Dmitry Medvedev sustentou que o processo diplomático nunca teve como objetivo alcançar um entendimento real com Teerão. “Todas as negociações com o Irão são uma operação de cobertura. Ninguém duvidava disso. Ninguém queria realmente chegar a acordo”, afirmou.

