Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Dmitry Medvedev, atualmente vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e aliado próximo do presidente Vladimir Putin, fez as declarações através da rede social Telegram, numa reação às recentes ações militares na região.
“O pacificador mostrou mais uma vez a sua verdadeira face”, escreveu o responsável russo, numa crítica direta à atuação de Washington.
Na mesma mensagem, Dmitry Medvedev sustentou que o processo diplomático nunca teve como objetivo alcançar um entendimento real com Teerão. “Todas as negociações com o Irão são uma operação de cobertura. Ninguém duvidava disso. Ninguém queria realmente chegar a acordo”, afirmou.
__
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários