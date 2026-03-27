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Vladimir Putin pediu a membros da elite económica russa que apoiem financeiramente o esforço militar do país. Segundo o The Guardian, pelo menos dois empresários disseram ao presidente que estariam dispostos a fazer contribuições para a conta da defesa depois de conversações na quinta-feira.

A invasão da Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022, deverá continuar até que a Rússia assegure o controlo das áreas da região oriental de Donbas que ainda não domina. A decisão surge depois de Kyiv ter recusado retirar-se unilateralmente daquele território durante recentes negociações mediadas pelos Estados Unidos.

Apesar da continuidade do conflito, o Kremlin garante não ter abandonado a via diplomática. O porta-voz Dmitry Peskov afirmou que a Rússia continua disponível para novas conversações de paz com os EUA, embora reconheça que persistem divergências fundamentais, sobretudo ao nível territorial.

O orçamento da defesa do Kremlin subiu para 42% atingindo 13,1 biliões de rublos (cerca de 140 milhões de euros), o país tem procurado estabilizar a sua economia através de taxas.

O ministro da Economia, Maxim Reshetnikov, disse na quinta-feira que a Rússia está a considerar a aplicação de outro imposto sobre lucros extraordinários, caso o rublo continue a desvalorizar. Em 2023, o país arrecadou 320 mil milhões de rublos (mais de 3 mil milhões de euros) em taxa extraordinária única de 10% sobre algumas das empresas.

As sanções impostas pelos Estados Unidos têm obrigado Moscovo a vender petróleo a preços significativamente mais baixos, reduzindo receitas. Ao mesmo tempo, a volatilidade dos mercados energéticos, influenciada pelo conflito no Médio Oriente, levanta novos desafios.

Perante este cenário, Putin alertou empresas e governo para a necessidade de prudência na utilização de receitas adicionais provenientes da subida dos preços do petróleo. O presidente russo defendeu uma abordagem "conservadora", advertindo contra o risco de gastos excessivos ou distribuição de dividendos elevados.

Do lado ucraniano, o presidente Volodymyr Zelensky afirmou que os Estados Unidos estarão a condicionar garantias de segurança a um eventual acordo de paz à cedência total da região de Donbas à Rússia, uma hipótese que Kiev rejeita.

Zelenskyy criticou ainda a estratégia norte-americana, acusando Washington de exercer maior pressão sobre a Ucrânia do que sobre Moscovo, e sublinhou que o leste do país é essencial para a segurança nacional ucraniana.