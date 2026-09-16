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Cinco mortos e sete feridos após ataque russo contra minibus
Um drone russo atingiu um mini-autocarro de transporte de passageiros no distrito de Nikopol, na região de Dnipropetrovsk. Cinco pessoas morreram no local e outras sete ficaram feridas. Os feridos estão sob acompanhamento médico.
Rússia volta a pedir retirada de diplomatas estrangeiros de Kiev
O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo renovou o apelo aos governos estrangeiros para retirarem o seu pessoal diplomático da capital ucraniana, depois do ataque russo contra um comboio de passageiros junto à fronteira com a Polónia.
A porta-voz Maria Zakharova afirmou que o aviso, emitido pela primeira vez na primavera, “continua válido” e apelidou de “turistas políticos” os governantes que continuam a visitar Kiev.
Moscovo considera as linhas ferroviárias alvos militares legítimos e rejeita ter atacado intencionalmente carruagens com civis.
Rússia diz ter atingido empresas da indústria militar e portos ucranianos
Moscovo afirma ter lançado ataques com drones durante a noite contra empresas da indústria militar e portos na Ucrânia, bem como contra navios que, segundo as autoridades russas, apoiam o Exército ucraniano.
O Ministério da Defesa russo diz ter atingido um armazém automóvel em Kiev que produziria veículos especializados para as forças ucranianas e um navio que transportava carga militar no porto de Chornomorsk, na região de Odessa.
Polónia reforça vigilância do espaço aéreo
A Força Aérea polaca iniciou operações preventivas devido aos ataques aéreos russos em curso contra a Ucrânia.
As defesas antiaéreas terrestres e os sistemas de radar foram colocados em estado de prontidão, enquanto o comando operacional do Exército polaco acompanha a situação e diz estar preparado para uma resposta imediata.
Os aeroportos de Lublin e Rzeszów suspenderam temporariamente as operações devido à ativação de aeronaves militares.
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