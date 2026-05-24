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Segundo as autoridades ucranianas, pelo menos quatro pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas em Kiev e na região envolvente, onde se ouviram explosões durante a madrugada de domingo. Foram registados danos em edifícios residenciais, escolas, centros comerciais e infraestruturas públicas.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Rússia utilizou um míssil hipersónico Oreshnik num ataque à cidade de Bila Tserkva, na região de Kiev.

Os bombardeamentos surgem depois de o presidente russo, Vladimir Putin, ter prometido retaliar após acusar a Ucrânia de um ataque a uma residência estudantil em Starobilsk, na sexta-feira, que terá provocado 18 mortos.

O Estado-Maior das Forças Armadas ucranianas confirmou uma operação na zona de Starobilsk, em território ocupado pela Rússia, mas garantiu que o alvo foi uma unidade militar de elite russa.

Antes dos ataques, Zelensky já tinha alertado para sinais de uma nova ofensiva russa, acrescentando que os serviços de informações ucranianos tinham recebido indicações sobre a possível utilização do míssil Oreshnik, descrito como capaz de viajar a mais de dez vezes a velocidade do som e de difícil interceção, de acordo com a BBC.

A Força Aérea da Ucrânia indicou que, a partir das 18h00 de sábado, foram detetados 90 mísseis e 600 drones. De acordo com a polícia nacional, mais de 50 locais em Kiev foram atingidos. Entre os alvos estavam edifícios habitacionais, centros comerciais e instalações dos serviços de emergência e da polícia. Zelensky revelou ainda que uma infraestrutura de abastecimento de água foi atingida.

O presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko, adiantou que duas pessoas morreram na capital e que 30 ficaram hospitalizadas, entre elas duas crianças. Uma das vítimas morreu depois de um edifício residencial de nove andares, no distrito central de Shevchenko, ter sido atingido, provocando um incêndio nos últimos pisos.

Na região de Kiev, outras duas pessoas morreram, segundo as autoridades locais, que classificaram o ataque como “terror deliberado contra civis”. Além da capital, também as regiões de Cherkasy, Kharkiv, Kropyvnytskyi, Odessa, Poltava, Sumy e Zhytomyr foram alvo de ataques, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia.

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