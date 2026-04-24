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Teerão decidiu conceder exceções a países considerados “amigos”, permitindo-lhes atravessar esta rota marítima estratégica sem o pagamento da taxa recentemente aplicada pelo Irão, num contexto de elevada tensão regional.

Entre os países abrangidos pela isenção encontra-se a Rússia, confirmou o embaixador iraniano em Moscovo, Kazem Jalali. “Concedemos exceções para alguns países. Não sei o que acontecerá no futuro”, afirmou o diplomata. “Neste momento, o nosso Ministério dos Negócios Estrangeiros está a aplicar exceções concedidas a países amigos, como por exemplo a Rússia.”

O Estreito de Ormuz, que liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã, é uma das mais importantes rotas marítimas do mundo, por onde transitava cerca de 20% do petróleo e do gás comercializados globalmente antes da escalada do conflito envolvendo o Irão e os Estados Unidos.

A introdução de taxas de passagem por parte de Teerão tem sido interpretada como uma resposta direta às sanções e à presença militar norte-americana na região, levantando preocupações quanto à liberdade de navegação e ao impacto nos mercados energéticos internacionais.

A decisão de isentar determinados países reforça, segundo analistas, a estratégia iraniana de diferenciar aliados de adversários num momento de forte instabilidade geopolítica no Estreito de Ormuz.

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