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Segundo o The Guardian, o Supremo Tribunal da Rússia confirmou uma ação apresentada pelo pequeno partido nacionalista pró-Kremlin Roblina e impediu todos os candidatos federais do Yabloko de concorrer às eleições para a Duma, a câmara baixa do parlamento russo, em setembro.

O Yabloko é o único partido liberal que continua a operar na Rússia e a última força política antiguerra com presença no país. A decisão judicial deixa os eleitores contrários à guerra sem essa opção no boletim de voto.

Com a maioria dos opositores de Vladimir Putin presos, exilados ou mortos, as restantes alternativas ao partido no poder, o Rússia Unida, são toleradas apenas quando são demasiado fracas para vencer, apoiam o Kremlin ou funcionam como forças capazes de retirar votos a candidatos que possam constituir uma ameaça ao regime, escreve o jornal britânico.

Cerca de uma centena de apoiantes do Yabloko, na sua maioria jovens, concentrou-se junto ao tribunal após a decisão e gritou "Vergonha! Vergonha!". O líder do partido, Nikolay Rybakov, dirigiu-se aos manifestantes e anunciou que a decisão seria objeto de recurso.

Numa entrevista à AFP no fim de semana, Rybakov afirmou que cerca de 40 ativistas do partido enfrentavam processos judiciais por se oporem à guerra. O vice-líder do Yabloko, Maxim Kruglov, foi condenado em junho a sete anos de prisão devido a publicações nas redes sociais, enquanto Rybakov foi multado e impedido de participar em eleições depois de publicar uma fotografia de Alexei Navalny.

A decisão do Supremo Tribunal da Rússia surge enquanto Moscovo acelera o desenvolvimento de uma alternativa ao Starlink e intensifica a produção de mísseis.

Segundo o principal responsável da inteligência militar ucraniana, o major-general Vadym Skibitskyi, já existem 16 satélites do Rassvet em órbita. O responsável afirmou que os lançamentos começaram a decorrer "muito mais rapidamente" do que inicialmente previsto.

A Rússia planeava ter 292 satélites em 2027 e 924 em 2035. Skibitskyi afirmou que, quando uma constelação completa estiver instalada, o sistema poderá funcionar de forma semelhante ao Starlink. Segundo o responsável, já estão em curso discussões sobre a forma de contrariar o novo sistema russo.

O Rassvet está ainda muito longe da dimensão do Starlink, que tinha mais de 10 mil satélites em junho e tem proporcionado à Ucrânia uma vantagem significativa nas operações com drones e nas comunicações no campo de batalha.

O responsável da inteligência ucraniana acrescentou que a Rússia tem sido lenta a produzir inovações durante a guerra, mas adapta-se rapidamente e copia ações da Ucrânia, introduzindo sistemas correspondentes que consegue produzir e adotar rapidamente.

Enquanto a Rússia utiliza mísseis supersónicos contra a Ucrânia, Skibitskyi afirmou que Moscovo já tinha atingido, nos primeiros sete meses de 2026, as metas anuais de produção dos mísseis Zircon e Oniks.

A produção de mísseis da Rússia estaria a ultrapassar em 10% a 20% os objetivos definidos para 2026. Ao mesmo tempo, a indústria ucraniana emergente de mísseis balísticos e as instalações de produção de drones tornaram-se alvos prioritários da campanha russa de ataques com mísseis.

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