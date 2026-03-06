Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Esta é a primeira indicação de um possível envolvimento indireto da Rússia no conflito iniciado no último sábado. Uma das fontes referidas pelo Washington Post afirmou que “parece tratar-se de um esforço bastante concertado” entre o Irão e Moscovo, sendo que a Rússia classificou o conflito como uma “agressão armada não provocada”, criticando a atuação dos Estados Unidos e de Israel.

Até ao momento, seis soldados norte-americanos foram mortos e vários outros ficaram feridos num ataque de drones iranianos ocorrido no domingo, no Kuwait. O Irão lançou milhares de drones de ataque e centenas de mísseis contra posições militares dos EUA, embaixadas e alvos civis, apesar de a campanha conjunta americano-israelita já ter atingido mais de 2.000 alvos iranianos.

O desenvolvimento deste envolvimento russo acrescenta uma nova dimensão geopolítica ao conflito, levantando questões sobre a escalada militar e possíveis repercussões internacionais.