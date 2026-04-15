Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O anúncio foi feito no final de uma visita oficial durante a qual Sergey Lavrov se reuniu com o Presidente chinês, Xi Jinping, e com o chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi.
As autoridades chinesas sublinharam a convergência de posições entre os dois países, com Wang Yi a afirmar que ambas as partes “coordenam plenamente” as suas posições e se “apoiam mutuamente” no plano internacional. Já Lavrov criticou alegadas tentativas de conter a Rússia e a China através de blocos na Ásia.
Perante Xi Jinping, o ministro russo destacou ainda o papel “estabilizador” da relação bilateral nos assuntos globais, considerando que os laços entre os dois países assumem crescente importância para a maioria da população mundial.
Lavrov defendeu também que a Rússia poderá compensar a escassez de recursos energéticos registada na China e noutros países na sequência da crise no Médio Oriente, sublinhando que a relação entre Moscovo e Pequim permanece “inquebrável perante qualquer tempestade”.
__
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários