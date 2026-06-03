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Na região de Donetsk, controlada por Moscovo, um drone atingiu um autocarro de passageiros que fazia a ligação entre Moscovo e Simferopol, na Crimeia ocupada. De acordo com Denis Pushilin, líder instalado pelo Kremlin na região, o ataque causou sete mortos e 11 feridos.

Também em São Petersburgo foram registados impactos de drones em infraestruturas localizadas em vários distritos da cidade, resultando em danos materiais e vários feridos.

Os ataques coincidiram com o arranque do Fórum Económico Internacional de São Petersburgo, evento promovido pelo presidente Vladimir Putin.

Na região de Leninegrado, as autoridades russas indicaram ter abatido três drones e afirmaram continuar a responder a novos ataques. Já na região de Tambov, drones atingiram a cidade de Michurinsk, causando danos em edifícios de apoio de uma instalação industrial, num prédio residencial e numa biblioteca, sem registo de feridos, segundo o governador Yevgeny Pervyshov.