“Condenamos veementemente estes atos e exigimos estabilidade e respeito pelo Estado de direito na esfera marítima”, afirmou Maria Zakharova, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, numa conferência de imprensa.

Maria Zakharova acrescentou que Moscovo defende “uma desescalada da situação e a manutenção da confiança e da previsibilidade”.

A declaração surge após os EUA terem reforçado a presença militar nas Caraíbas desde agosto e anunciado um bloqueio naval à Venezuela, visando petroleiros sancionados. As forças norte-americanas já atacaram mais de 30 embarcações alegadamente ligadas ao narcotráfico e mataram cerca de uma centena de tripulantes.

O Governo venezuelano, liderado por Nicolás Maduro, considera estas ações uma tentativa de mudança do regime e recebeu recentemente o apoio da Rússia e da China numa reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. A situação ocorre pouco depois de Washington ter aumentado para 50 milhões de dólares a recompensa por informações que levem à detenção de Maduro, aliado de longa data do Presidente russo, Vladimir Putin.

Zakharova descreveu ainda os recentes acontecimentos nas Caraíbas como “caos jurídico” e acusou os EUA de recorrer a práticas de “apropriação ilegal de bens, pirataria, ataques e banditismo”. A porta-voz apelou ao Presidente norte-americano, Donald Trump, para agir com “pragmatismo e racionalidade” e resolver a crise dentro do quadro do direito internacional.

