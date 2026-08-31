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A Rússia considera Portugal um dos países mais hostis da Europa, segundo Aleksei Chekmarev, adido de imprensa da Embaixada russa em Lisboa. Em declarações à CNN Portugal, o diplomata afirmou que "sobre isto não deve haver qualquer dúvida", numa altura em que as relações entre Moscovo e Lisboa atravessam um dos períodos mais tensos das últimas décadas.

A afirmação surge no contexto da posição portuguesa perante a invasão russa da Ucrânia. Portugal, enquanto membro da União Europeia e da NATO, tem apoiado as sanções contra Moscovo e a ajuda política e militar a Kiev.

A relação bilateral sofreu uma deterioração acentuada desde o início da guerra, em fevereiro de 2022. No final de 2025, Moscovo decidiu inclusivamente rescindir um acordo de cooperação militar com Portugal, justificando a medida com aquilo que classificou como "ações hostis" das autoridades portuguesas.

A posição da Embaixada russa enquadra Portugal no confronto político entre Moscovo e os países ocidentais. A representação diplomática tem acusado repetidamente Lisboa de seguir as posições definidas pela União Europeia e de contribuir para aquilo que classifica como uma política de confronto com a Rússia.

Em dezembro de 2025, Chekmarev afirmou que Portugal tinha dado início ao processo de rutura das relações ao apoiar a "guerra híbrida da UE" contra a Rússia. Na altura, a declaração surgiu depois da decisão de Moscovo de denunciar o acordo militar bilateral.

Desde então, a cooperação bilateral tem continuado a degradar-se. Segundo a Embaixada russa, vários acordos entre os dois países deixaram de estar em vigor, reduzindo ainda mais os canais de cooperação existentes antes da guerra.

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