Em entrevista à Sky News, Kelin sublinhou que a Rússia apoia o Irão, considerando “muito negativo o que está a acontecer”, numa referência aos ataques lançados pelos Estados Unidos e Israel.

“É lógico neste momento para os países do Ocidente que o Irão é culpado de tudo. Mas ninguém diz que os Estados Unidos e Israel iniciaram o ataque contra o Irão. E o Irão está a responder a esse ataque”, afirmou o diplomata.

