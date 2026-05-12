Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo Putin, o Sarmat poderá ter um alcance superior a 35 mil quilómetros e transportar uma ogiva com uma potência “mais de quatro vezes superior” à dos sistemas ocidentais.

“O poder total da ogiva lançada é mais de quatro vezes superior ao de qualquer um dos análogos ocidentais mais poderosos existentes”, explicou o chefe de Estado russo, acrescentando que o novo sistema “estará pronto para combate até ao final deste ano”.

O lançamento do míssil tinha sido inicialmente anunciado para 2022, ano em que Moscovo iniciou a ofensiva militar em grande escala contra a Ucrânia.

O anúncio surge num contexto de crescente tensão nuclear entre a Rússia e os Estados Unidos, após ter expirado, em fevereiro, o tratado New START, o mais recente, e último, acordo bilateral de controlo de armas estratégicas entre as duas potências.

Assinado em 2010 e em vigor desde 2011, o tratado limitava o número de ogivas nucleares estratégicas e de lançadores destacados por Moscovo e Washington.

Após o fim do acordo, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, afirmou que a Rússia continuaria a respeitar voluntariamente os limites previstos pelo tratado, desde que os Estados Unidos adotassem a mesma posição.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.