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As declarações surgem numa altura em que o Presidente russo, Vladimir Putin, mantém contactos com líderes regionais do Médio Oriente, com o objetivo de preparar uma possível mediação entre as partes envolvidas no conflito.

“O Presidente continua a manter estes contactos e, se os nossos serviços forem de alguma forma necessários, estamos, naturalmente, prontos a dar o nosso contributo para garantir que a situação militar evolua para um curso pacífico o mais rapidamente possível”, afirmou Peskov.

Entretanto, o Reino Unido e a Comissão Europeia concordaram sobre a importância de os países aliados trabalharem num plano para restaurar a navegação no Estreito de Ormuz bloqueado pelo Irão, declararam hoje fontes oficiais.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, discutiram na quarta-feira a crise no Médio Oriente e ambos condenaram as ações do Irão no Estreito de Ormuz, que “está a manter a economia global como refém”, segundo um comunicado divulgado hoje pelo gabinete do líder britânico.

Os dois responsáveis europeus concordaram que os aliados devem unir-se para restaurar a navegação no Estreito de Ormuz quando as circunstâncias o permitirem.

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