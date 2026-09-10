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A Rússia quer que as próximas negociações de paz com a Ucrânia tenham lugar em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, anunciou o assessor do Kremlin, Yuri Ushakov. Moscovo defende também que os Estados Unidos devem suspender a ajuda militar a Kiev para que os combates terminem. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou existir uma “vontade política confirmada” para retomar as conversações e admitiu que possíveis trocas de prisioneiros entre os EUA e a Rússia podem fazer parte do processo. Não há negociações diretas entre Moscovo e Kiev desde fevereiro.

O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, alertou, entretanto, que a produção de armamento russa representa uma ameaça que pode ultrapassar a atual guerra. No parlamento alemão, afirmou que Moscovo utiliza “grande parte do seu orçamento para repor os seus arsenais para futuros conflitos, e não para enviar armas para a linha da frente na Ucrânia”. Segundo Pistorius, a Rússia produz, em média, 150 mísseis de curto e médio alcance por mês, mas apenas 80 são utilizados na Ucrânia.

Os ataques russos prosseguiram em várias regiões ucranianas. Um ataque com drones contra um centro comercial em Sumy matou duas pessoas e feriu 20, quatro das quais com gravidade. Em Kiev, um drone atingiu um edifício residencial, provocando um morto e pelo menos quatro feridos. Também foram registados ataques em Dnipro, Mykolaiv, Kharkiv, Zaporizhzhia e Zhytomyr.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, criticou a resposta internacional aos ataques, afirmando que “tem havido uma resposta insuficiente da comunidade internacional a estes ataques”. O chefe de Estado defendeu sanções “eficazes” contra a Rússia e avisou que “Moscovo não pode entrar no inverno a acreditar que pode escapar às consequências do terror com mísseis e drones”. Zelensky acrescentou que “a agressão tem de ser travada aqui e agora, antes que se espalhe ainda mais”.

Na Moldávia, a presidente Maia Sandu classificou as incursões de drones como uma “ameaça grave para a vida das pessoas”. Um ataque russo anterior contra a passagem fronteiriça de Starokozache, junto à Ucrânia, matou duas pessoas e feriu outras três.

A viagem de Zelensky à Noruega foi ainda atrasada devido a um alerta de drones que levou ao encerramento temporário do espaço aéreo moldavo. Kiev e Chisinau afastaram, contudo, os relatos de que o avião presidencial tivesse sido quase atingido por um drone. A aeronave só recebeu autorização para descolar depois de as autoridades confirmarem que o drone tinha caído. No total, três partidas e quatro chegadas foram atrasadas.

Entretanto, as forças especiais ucranianas afirmam ter atacado duas importantes instalações de gás natural no Ártico russo, a cerca de 3.000 quilómetros da fronteira entre os dois países. As instalações, localizadas na região de Yamal-Nenets, são consideradas estratégicas para a produção russa de gás. Kiev descreveu-as como “cruciais para a indústria de condensados de gás” e destacou que a região era anteriormente considerada “uma área absolutamente segura, afastada da frente de batalha para o agressor”.

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