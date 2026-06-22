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Com base em denúncias do movimento Atesh e em notícias de meios de comunicação regionais russos, os principais alvos destas operações são cidadãos com dívidas elevadas e antigos reclusos sujeitos a controlo administrativo.

De acordo com o Atesh, o Kremlin terá dado instruções às autoridades locais para reforçar o recrutamento por contrato, sobretudo nas regiões onde as metas estabelecidas não estão a ser alcançadas. Nesses casos, os serviços de registo militar e as forças de segurança terão aumentado a presença nas ruas, realizando fiscalizações e rusgas em espaços públicos.

O movimento acusa as autoridades de selecionarem deliberadamente pessoas em situação de fragilidade social, consideradas mais suscetíveis a intimidação ou coerção. Entre as práticas denunciadas estão ameaças de abertura de novos processos criminais e pressão direta para a assinatura imediata de contratos militares.

Vários relatos apontam para detenções temporárias e tentativas de forçar o consentimento dos visados. O Atesh sustenta que estas ações refletem a dificuldade crescente das autoridades russas em atrair voluntários suficientes para compensar as perdas registadas no campo de batalha na Ucrânia.

“Quem for confrontado com este tipo de pressão não deve assinar qualquer documento sob ameaça”, alertou o movimento, apelando à saída do país sempre que possível.

As denúncias coincidem com episódios reportados anteriormente na região de Penza, onde residentes relataram alegados raptos, confrontos com agentes e tentativas de impedir que homens fossem levados por funcionários dos gabinetes de recrutamento militar. Em alguns casos, moradores terão filmado intervenções noturnas realizadas junto a lojas e outros locais públicos.

As autoridades locais confirmaram a realização de operações para verificar situações de incumprimento do registo militar, mas rejeitam a acusação de recrutamento forçado. O comissário militar regional de Penza, Andrey Surkov, afirmou que as ações são de rotina e garantiu que o alistamento por contrato continua a ser voluntário, sujeito a exames médicos e procedimentos formais.

Apesar das garantias oficiais, a população local tem recorrido às redes sociais para partilhar informações sobre as rusgas e alertar para a presença de equipas de recrutamento. Em alguns vídeos divulgados, civis confrontam agentes e questionam a legalidade das operações.

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