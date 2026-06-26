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Rui Tavares nasceu em Lisboa em plena ditadura, no ano de 1972, mas foi na aldeia ribatejana de Arrifana que passou parte da infância. Numa entrevista na TVI em março de 2024, a propósito da candidatura às Legislativas de 2024, deu a conhecer um lado mais privado e ficou claro que nasceu numa família que sempre se guiou pelos ideais de esquerda.

É o mais novo de cinco irmãos e, na biografia que assina no Público, afirma ser filho de uma geração mais velha do que a dos pais dos amigos. Tem dois filhos: Elias e Helena.

Numa biografia publicada no site do Livre na altura da candidatura de há dois anos, revela que as primeiras memórias de vida são “a liberdade que o 25 de Abril trouxe e o mundo de possibilidades que a partir desse momento se abriu”. Garante que beneficiou destas oportunidades “na educação pública, na saúde pública, na europeízação do país, no investimento na ciência e no ensino superior”.

Demonstrou cedo um grande interesse por livros e acabou por se licenciar em História e História de Arte. Além de Portugal, estudou em França, onde se doutorou em Ciências Sociais. É historiador, escritor e já deu aulas em países como os Estados Unidos da América e Itália.

Entrou na política há quase 20 anos, com uma eleição como deputado no Parlamento Europeu em 2009. Foi eleito como independente integrado nas listas do Bloco de Esquerda e, segundo uma biografia publicada pelo Centro Cultural de Belém, foi relator para as questões sobre refugiados e direitos fundamentais.

Terminou o mandato na Europa em 2014, três anos após deixar o grupo do Bloco de Esquerda para transitar para o dos Verdes/Aliança Livre Europeia.

Fundou o Livre em 2014, um ano depois de, juntamente com “um grupo alargado de pessoas”, ter escrito um manifesto para uma esquerda livre. Numa entrevista a Júlia Pinheiro, na SIC, revelou ter percebido que o manifesto não iria resolver os problemas do país. Era preciso convergir à esquerda, ter um projeto europeu democrático e trazer para Portugal um partido verde europeu.

Além da defesa do projeto europeu, tem sido um dos principais rostos da luta contra os autoritarismos. “Nunca como hoje a defesa da democracia, do estado de direito e dos direitos fundamentais precisou tanto de nós — em Portugal, na Europa e no mundo”, lê-se na apresentação da candidatura às Legislativas de 2024.

É desde a primeira hora uma das caras mais mediáticas do Livre, o que trouxe críticas de ser um “partido de um homem só”. Nos últimos anos, foi porta-voz juntamente com a deputada Isabel Mendes Lopes, que se mantém na liderança bicéfala agora com Jorge Pinto, que concorreu às Presidenciais deste ano.

Apesar de sair da liderança, Rui Tavares continua na direção do partido, mas vai atingir o limite de mandatos em 2028.

Rui Tavares foi cronista no Público durante mais de 10 anos, jornal onde também colaborou em podcasts. É autor de vários livros sobre temas ligados à história ou à política. “ O Pequeno Livro do Grande Terramoto”, “ A Ironia do Projeto Europeu”, “ Esquerda e Direita: Guia Histórico para o Século XXI” ou “O Censor Iluminado” são algumas das obras da sua autoria.

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