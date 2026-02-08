Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Consideramos essencial […] ver que dois terços dos portugueses se posicionaram por uma política que não é feita de conflitos artificiais, mas de unidade, e em particular votaram por um presidente que está do lado da Constituição e que considera que é inadequado, inoportuno, mexer agora na Constituição", disse.

Rui Tavares lembrou ainda que, “sendo esses dois terços uma maioria qualificada, é uma legitimidade política que António José Seguro tem”.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.