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O chumbo da proposta do Governo para a revisão da legislação laboral provocou reações distintas entre os partidos com assento parlamentar. Rui Tavares, do Livre, criticou a posição do Chega, comparando o partido a um “escorpião” que promete ajudar, mas acaba por “ferrar” quem lhe dá apoio. Já o Chega rejeitou ser uma força de apoio à Aliança Democrática (AD), enquanto o PS considerou a rejeição do diploma “um bom dia para o país”.

Durante a sua declaração de voto, Rui Tavares afirmou que o episódio em torno da reforma laboral lembrava “a história do escorpião que promete dar boleia a alguém, mas que acaba a ferrar a pessoa no final”.

O deputado do Livre referia-se ao comportamento do Chega durante o processo, lembrando que o partido tinha anteriormente apresentado como uma conquista a possibilidade de aumentar os dias de férias dos trabalhadores.

“Os escorpiões andam aos ziguezagues”, afirmou Rui Tavares, numa crítica à estratégia política do partido liderado por André Ventura.

A reação do Chega surgiu através do deputado Pedro Frazão, que garantiu que o partido “não cede, não se encosta e não serve de muleta a ninguém”, numa referência direta ao PSD e à AD.

“Quando as propostas não defendem os portugueses ou vão contra aquilo em que acreditamos, o voto é claro: chumbo”, afirmou o deputado numa publicação na rede social X, defendendo que a política não deve ser feita através de “jogos de bastidores” ou “trocas de favores”.

Do lado socialista, Eurico Brilhante Dias classificou o chumbo da reforma laboral como “um bom dia para o país”, considerando que a proposta apresentada pelo Governo representava uma ameaça aos direitos dos trabalhadores.

“Hoje os portugueses vão agradecer aos que mantiveram as suas convicções na defesa do trabalho”, afirmou o deputado do PS, deixando também elogios aos sindicatos pela mobilização contra o diploma.