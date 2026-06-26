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Rui Tavares deixa de ser co-porta-voz do partido, cargo que ocupava desde 2022, mas permanece como deputado e integra a direção, propondo-se ficar responsável pelo pelouro da estratégia, comunicação e formação, diz a SIC Notícias. No novo enquadramento interno, Isabel Mendes Lopes mantém-se como porta-voz, enquanto Jorge Pinto assume o lugar de número dois e co-liderança.

A candidatura conjunta de Isabel Mendes Lopes e Jorge Pinto será formalizada no congresso do Livre, entre 10 e 12 de julho, em Sintra, onde o cargo de porta-vozes é definido como rotativo, de acordo com os estatutos do partido. Rui Tavares surge em terceiro lugar na lista A candidata ao Grupo de Contacto, a direção do partido.

Na mesma lista, Inês Pires surge em quarto lugar, seguida de Tomás Cardoso Pereira. A proposta da lista A, intitulada “Ampliar o Livre contigo”, defende a consolidação do crescimento do partido, que é atualmente a quinta força política no Parlamento, com seis deputados, após o melhor resultado de sempre nas legislativas de 2025.

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