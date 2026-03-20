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Rui Miguel Pinto junta-se ao É Desta Que Leio Isto no próximo encontro, marcado para dia 23 de março, uma segunda-feira, pelas 21h00. Consigo traz "O Segredo de Tomar", publicado pela Porto Editora.

"Quando visitei o Convento de Cristo pela primeira vez, aos doze anos, comecei a idealizar uma narrativa que viria a ser 'O Segredo de Tomar'. Sempre fui apaixonado por História e acabei por escrever um livro onde os mistérios dos Templários e o thriller policial se unem ao longo das páginas", começa por contar ao 24notícias.

Neste "thriller, passado entre Portugal e França, que fala sobre um segredo que pode mudar a História", os leitores "vão conhecer uma verdade, descoberta nas profundezas da Terra Santa pela Ordem do Templo e escondida nos subterrâneos de uma localidade portuguesa".

"Nos dias de hoje, serão transportados por castelos, passagens subterrâneas e grutas em busca deste mistério, no entanto, um grupo de homens está disposto a tudo para impedir que esse segredo seja revelado... Incluindo matar quem se aproximar da verdade", adianta.

Segundo o autor, "foi necessário fazer uma pesquisa profunda, falar com dezenas de pessoas e explorar diversos locais onde a trama se passa... E as ideias foram surgindo à medida que o processo de escrita se desenvolvia".

Neste momento, o livro já está na sua quarta edição. "Esteve meses nos tops de vendas nacionais e tem milhares de exemplares vendidos por todo o país. O feedback que tenho recebido por parte dos leitores tem sido incrível, assim como o carinho que demonstram em apresentações, sessões de autógrafos ou até mesmo nas redes sociais", nota Rui Miguel Pinto.

Para o escritor, "escrever um livro é uma tarefa algo solitária, que ocupa muito do nosso tempo e exige muito de nós... Mas ter a possibilidade de conversar com os leitores faz com que tudo faça sentido".

Rui Miguel Pinto considera a leitura como "algo intemporal". Assim, "por mais transformações que o mundo sofra, nunca vamos encontrar uma forma mais especial de contar uma história senão a lê-la".

"Deixar a nossa mente progredir pelas páginas, idealizando personagens, locais e situações traz-nos benefícios únicos. Estamos num mundo cada vez mais tecnológico... Mas a verdade é que se lê cada vez mais", frisa.

Questionado sobre um livro onde gostasse de viver, não hesita: "Bem... Sou de uma geração que espera desde os onze anos pela sua carta para Hogwarts. Por isso, ainda que seja um escritor de thrillers, sou obrigado a dizer Harry Potter".

Sobre a participação no clube, mostra-se ansioso. "Mal posso esperar! Tenho a certeza que será uma conversa agradável, repleta de boa disposição e com muitas perguntas que permitirão aos leitores conhecer-me melhor".

Rui Miguel Pinto nasceu em 1994 e é natural de Benavente, vila ribatejana onde ainda reside. Frequentou o curso de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Aliar o interesse pela História com a paixão pela escrita acabou por se tornar inevitável, dado o seu entusiasmo por enigmas medievais. Desde criança que escrever um thriller que envolvesse a Ordem dos Templários fazia parte dos seus planos. As referências literárias que mais inspiram a sua escrita são Dan Brown, Daniel Silva e Luís Miguel Rocha.

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