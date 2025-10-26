Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Reconheceu que, com tantos candidatos, a segunda volta era quase inevitável. Sobre a votação, afirmou que “58% não acredita em mim, mas 70% não acredita no outro lado”, sublinhando que pretende continuar a focar-se no clube e na sua liderança. Não conta com apoios de outros candidatos e garante que não falou com ninguém após a primeira volta. “Primeiro quero agradecer a todos os benfiquistas, enaltecer este dia tão histórico e bonito para o nosso clube. Tornaram estes dias longos mas estão todos de parabéns tal como a todos os que estiveram nas eleições porque foi uma noite longa para todos e estou muito orgulhoso por ser benfiquista”

Destacou a organização das eleições, que duraram mais de 32 horas, e considerou o processo “extraordinário”, defendendo que o voto eletrónico facilitaria futuras eleições. Enalteceu também o recorde de participação, apelando aos sócios que voltem a votar na segunda volta.

“Toda a gente pensava o mesmo, com tantos candidatos era quase inevitável haver uma segunda volta. Não posso estar mais orgulhoso com esta votação, pela mobilização de todas as pessoas que foram votar. Ouvi dizer agora que 58% não acredita em mim mas também posso dizer que do outro lado há 70% que não acredita no outro lado… Apoios? Conto com o apoio de todos os benfiquistas, não estou a contar com os outros candidatos. Só quero mostrar quem sou e o que quero fazer. Não, não falei com ninguém depois das eleições”

“Não se festeja uma coisa que ainda não se concretizou, estou apenas muito honrado. Todos nós queríamos que isto acabasse na segunda volta até para nos concentrarmos no dia a dia. Vou continuar a privilegiar o facto de ser presidente e estarmos numa parte importante do Campeonato e da Liga dos Campeões. Tempo de contagem de votos? Se houvesse voto eletrónico era mais fácil mas foi assim… Foi uma operação extraordinária de todas as pessoas, foi um trabalho fantástico e dou os parabéns a todos”

Rui Costa frisou que ainda ninguém venceu e que continuará a ser ele próprio, mantendo o diálogo com os sócios e focando-se no desempenho da equipa no Campeonato e na Liga dos Campeões.

“Não batemos o recorde, nós atropelámos o recorde e todos devem estar orgulhosos. Novo recorde? Gostaria muito e faço esse apelo a nova resposta desta dimensão. De forma egoísta, que aqueles que votaram em mim voltem a ir lá votar. Vou sempre privilegiar a parte do presidente e dentro da minha disponibilidade vou continuar a dialogar com os sócios benfiquistas. Desde o princípio que achávamos que ia para uma segunda volta. Diferença não é tão grande? Bem, estamos a falar de 12% em 85.000 pessoas…”, disse no fim da intervenção.

