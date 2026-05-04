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O ex-presidente da câmara de Nova Iorque, Rudy Giuliani, foi hospitalizado e encontra-se em estado “crítico mas estável”, diz o The Guardian.

Ted Goodman, porta-voz de Giuliani, recorreu às redes sociais para comentar a situação, descrevendo o antigo autarca como alguém que enfrenta adversidades com determinação. “É um lutador que enfrentou todos os desafios na sua vida com uma força inabalável, e está a lutar com esse mesmo nível de força neste momento”, escreveu. Na mesma mensagem, pediu que o público se junte em oração por Giuliani, referindo-se a ele como “o Mayor da América”.

De acordo com a mesma fonte, não é claro o motivo que levou ao internamento do político de 81 anos, nem há informação precisa sobre quando terá dado entrada no hospital. Sabe-se apenas que, na sexta-feira à noite, Giuliani apresentou o seu programa online, intitulado “America’s Mayor Live”, a partir da Florida. Durante a emissão, referiu que a sua voz estava “um pouco em baixo de forma”, sem, contudo, indicar qualquer problema de saúde mais grave.

Rudy Giuliani ganhou notoriedade internacional pela forma como liderou a cidade de Nova Iorque durante os ataques de 11 de setembro de 2001, reivindicados pela organização al-Qaeda. A sua atuação nesse período valeu-lhe o reconhecimento público e o epíteto de “Mayor da América”, frequentemente utilizado desde então.

Mais tarde, Giuliani manteve-se ativo na vida política e jurídica, tendo trabalhado como advogado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nesse papel, esteve envolvido nos esforços para contestar os resultados das eleições presidenciais de 2020, que acabaram por não ter sucesso. Essas iniciativas resultaram na apresentação de acusações criminais contra Giuliani em dois estados norte-americanos, bem como num processo por difamação interposto por trabalhadores eleitorais.

Giuliani tem negado qualquer irregularidade nos casos criminais em que foi implicado. Ainda assim, a sua atuação nesse contexto manteve-se controversa e alvo de escrutínio público e judicial.

Donald Trump reagiu à notícia da hospitalização através da sua plataforma de redes sociais, Truth Social, onde deixou uma mensagem de apoio ao antigo colaborador. Na publicação, Trump descreveu Giuliani como “um verdadeiro guerreiro” e “o melhor presidente da câmara da história de Nova Iorque, de longe”.

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