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A estação de serviço público abandona o símbolo que a acompanha há anos e passa a fazer-se representar apenas pela sigla "RTP".

Segundo a nota de imprensa, o canal reafirma-se como "marca mãe forte, agregadora e unificadora" capaz de unir diferentes plataformas e linguagens com o mesmo propósito: "servir o interesse público com qualidade, credibilidade e relevância". É assim que surge a nova assinatura "RTP. Uma. Por Todos".

Os mundos da televisão, rádio e plataformas digitais ficam agora sob a marca RTP apresentando-se como submarcas.

A nova identidade já foi apresentada para todos os canais e rádios. Cada serviço terá uma cor própria, em geral, mantém-se as anteriores. Apenas a RTP2 passa à cor original, de verde para laranja.

Rádios agregram-se à marca mãe

No que toca às rádios, passam a integrar a sigla RTP nos seus nomes. Por exemplo: RTP Antena 1, RTP Antena 2 e RTP Antena 3. O intuito é "garantir o futuro e fortalecer a marca de Serviço Público".

Segundo o Expresso, em comunicado, o Conselho de Redação da Rádio considera que a alteração representa “um ataque à nossa identidade” e acusa a Direção de Informação de não ter impedido a perda das marcas históricas da rádio pública.

Esta segunda-feira, os trabalhadores da rádio marcaram um protesto para as 11h00, à porta das instalações da empresa.

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