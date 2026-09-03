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A Royal Oporto prepara-se para entrar numa nova fase aos 270 anos da Real Companhia Velha, empresa fundada a 10 de setembro de 1756. A marca internacional apresenta uma identidade renovada, com novas garrafas, packaging e uma comunicação pensada para diferentes gerações.

A mudança procura aproximar a tradição do consumo contemporâneo, num momento em que os mais jovens bebem menos álcool, mas em que os produtos de gama premium continuam a ganhar relevância.

O elemento central da nova identidade é a assinatura “Blend de Histórias”, uma expressão inspirada na própria arte de fazer Vinho do Porto. A marca pretende associar o conceito de blend à mistura de pessoas, gerações, experiências e momentos.

As novas garrafas são uma das alterações mais visíveis. Foram desenvolvidas com uma agência de design britânica e produzidas em França, apostando numa silhueta mais elegante e contemporânea.

Apesar da mudança, há referências diretas à história da marca. O relevo do vidro inspira-se na tradicional “lágrima” do vinho e o anel no gargalo recupera uma referência à tradição do Vinho do Porto.

A transparência passa também a ter um papel importante, permitindo que as tonalidades douradas, âmbar e cobre dos vinhos envelhecidos façam parte da própria apresentação da garrafa.

royal oporto créditos: DR

A nova campanha conta com o envolvimento da terceira geração da família Silva Reis, à frente da Real Companhia Velha desde 1961. Tiago Silva Reis, diretor-executivo da empresa, surge também como protagonista da comunicação.

A estratégia divide a oferta em três universos: Prestige, dirigido aos consumidores mais ligados ao conhecimento e ao luxo; Personal, associado a celebrações e momentos pessoais; e Lifestyle, pensado para ocasiões mais descontraídas e para públicos mais jovens.

Neste último segmento, a Royal Oporto pretende aproximar o Vinho do Porto de novas formas de consumo, incluindo cocktails, procurando chegar sobretudo às gerações Z e Millennials.

A renovação chega também à comunicação visual, com uma linguagem fotográfica mais minimalista e contemporânea. O Douro e o restaurante Enoteca 17.56, da Real Companhia Velha, surgem como cenários da nova imagem.

As celebrações dos 270 anos acontecem a 10 de setembro no Museu da Real Companhia Velha, em Vila Nova de Gaia. A entrada será gratuita e os visitantes terão direito a provar um cálice do novo Royal Oporto Tawny 10 Anos branco.

A marca prepara ainda novos espaços premium em aeroportos, uma nova presença digital e uma aposta reforçada nas redes sociais. Aos 270 anos, a Royal Oporto procura assim preservar a ligação ao Douro e à tradição, mas apresentá-la de uma forma dirigida a novos consumidores.