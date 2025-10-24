Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O vídeo, de 36 segundos, divulgado pelo jornal Le Parisien e autenticado pelas autoridades, mostra dois homens vestidos de preto, um com colete refletor amarelo e outro com capacete de mota, a descer lentamente num elevador de mobiliário desde a Galeria Apolo, onde se encontravam expostas as peças roubadas.

A gravação, feita aparentemente a partir de uma janela próxima do museu, mostra o equipamento usado na fuga: um camião roubado com uma escada e plataforma extensível de 30 metros, estacionado no Quai François Mitterrand, que permitiu o acesso direto à galeria do primeiro andar.

“Os indivíduos estão em motas”, ouve-se uma voz masculina — presumivelmente de um segurança — através de um rádio. “Vão sair, vão sair”.

Segundos depois, as câmaras captam os dois homens a afastarem-se em duas scooters, enquanto outra voz exclama: “Maldição, aí vem a polícia!”

O assalto ocorreu às 9h30 de domingo, pouco depois da abertura do museu. Dois dos quatro membros do gangue forçaram uma janela aparentemente mal trancada e usaram rebarbadoras para abrir duas vitrines que guardavam as joias.

Entre os oito objetos furtados encontram-se um colar de esmeraldas e diamantes oferecido por Napoleão I à sua segunda esposa, Maria Luísa da Áustria, e um diadema da imperatriz Eugénie, mulher de Napoleão III.

De acordo com a imprensa francesa, toda a operação durou menos de sete minutos, com os ladrões dentro da galeria por apenas 3 minutos e 58 segundos. O ministro do Interior, Laurent Nuñez, confirmou que mais de 100 investigadores estão envolvidos nas buscas.

Perante o Senado francês, a diretora do Louvre, Laurence des Cars, reconheceu “uma falha terrível” e admitiu que a vigilância do exterior do edifício era “altamente insuficiente”, comprometendo a resposta de segurança.

Enquanto as autoridades continuam a investigar o paradeiro das joias e dos restantes membros da quadrilha, o caso levanta sérias questões sobre a segurança no museu mais visitado do mundo — e junta-se à longa história de mistérios e roubos lendários que envolvem o Louvre.

