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Na face nacional, a moeda apresenta ao centro uma representação estilizada de sete figuras humanas em torno de uma esfera marcada por linhas paralelas latitudinais, que sugerem o planeta Terra.

Na parte superior direita surgem duas mãos e, sob a esfera, parte de uma roda dentada, símbolo da rede rotária internacional. Na zona inferior esquerda figuram as inscrições "Rotary", "Portugal" e o ano de emissão. Na orla inferior constam ainda a identificação do autor, a representação estilizada do escudo nacional e a legenda "Casa da Moeda".

A face comum mantém o desenho europeu utilizado nas moedas de euro destinadas à circulação.

O limite de emissão foi fixado em 500 mil moedas com acabamento normal.

O Banco de Portugal informa ainda que a venda ao público será feita exclusivamente nos seus balcões de tesouraria, onde apenas estarão disponíveis moedas com acabamento normal. As tesourarias funcionam nos dias úteis, entre as 08h30 e as 15h00.

A instituição esclarece igualmente que não efetua reservas de moeda nem procede ao envio pelo correio. Durante os primeiros 15 dias após a emissão, cada pessoa poderá adquirir um máximo de dez exemplares da moeda comemorativa por dia.

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