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Antes do primeiro jogo da equipa portuguesa, os internautas focavam-se nas expectativas em relação à Seleção, com menções a Roberto Martínez, a Cristiano Ronaldo e ao facto de Portugal ser um dos favoritos a ganhar o Mundial.

A transmissão dos jogos, que passou a estar disponível em canais abertos além dos pagos, esteve em destaque nas redes sociais. Também os produtos relacionados com a competição e o impacto económico esperado em Portugal são tema na internet.

Estas são conclusões da Elife, depois de ter analisado 900 publicações em perfis abertos no Instagram e no X entre 16 de maio e 14 de junho.

Entre os temas considerados positivos está o favoritismo da Seleção Nacional, que é posta ao lado de potências como França, Espanha ou Argentina. A possibilidade de este ser o último Mundial de Ronaldo é também debatida no digital.

Por outro lado, os adeptos não veem com bons olhos a preparação da equipa orientada por Roberto Martínez. A decisão de chegar aos Estados Unidos apenas quatro dias antes do primeiro jogo é considerada um “potencial erro” que poderá ter impacto.

O desempenho dos portugueses não está popular nas redes sociais. Os adeptos consideram a competitividade da equipa negativa, em comparação com outras seleções. O desagrado dos internautas estende-se ao novo equipamento, que é alvo de críticas.

Já os patrocinadores com mais destaque nas redes sociais são a Puma, a TAP e a MEO. Os adeptos fazem referências às camisolas criadas para este Mundial e a detalhes do avião que transportou a equipa portuguesa. Também as campanhas de publicidade de apoio à Seleção Nacional foram comentadas pelos adeptos.

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