Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o The Guardian, foram utilizados cerca de 180 kg de explosivos para remover uma grande rocha que estava a obstruir o fluxo de água.

O ministro interino da Defesa, Radu Miruță, diz que a operação foi um sucesso e que ajudará a arrefecer a central nuclear de Cernavodă, bem como no transporte de água no rio.

Contudo, devido às condições climáticas extremas que se fazem sentir, a central ainda poderá ter de suspender temporariamente as suas operações em algum momento.

De realçar que a seca severa causou a queda rápida dos níveis do rio, o que coloca pressão no sistema de arrefecimento da central.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.