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As autoridades romenas informaram que, ontem, outro veículo aéreo não tripulado tinha sido abatido no leste da Roménia. Além disto, o Ministério Público romeno concluiu que o drone intercetado na passada sexta-feira, 24 de julho, era um Shahed usado pela Rússia na guerra contra a Ucrânia.

“É inadmissível e intolerável que a Federação Russa continue a violar o espaço aéreo da Roménia, que é, simultaneamente, espaço aéreo da NATO e da União Europeia. Este tipo de ações é inaceitável e encaramo-lo com toda a seriedade, em conjunto com os nossos aliados”, escreveu Nicușor Dan numa publicação nas redes sociais.

De acordo com a Euronews, os romenos têm enfrentado um “problema crescente com drones”. Em maio, um drone russo carregado de explosivos despenhou-se e provocou um incêndio no telhado de um bloco de apartamentos, tendo provocado dois feridos. Já em junho, um drone naval ucraniano explodiu no porto romeno de Contanta, com as autoridades de Kiev a justificar que o aparelho se tinha desviado da rota devido a interferências eletrónicos da Rússia.

Para a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, os incidentes são “uma consequência direta da guerra da Rússia contra a Ucrânia”.