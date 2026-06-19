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O anúncio, realizado em conjunto com a Take-Two Interactive, põe fim aos vários rumores e especulações que circularam nos últimos meses sobre a data de abertura das reservas.

A confirmação é vista por muitos fãs como um sinal de que o lançamento do jogo continua previsto para 19 de novembro de 2026.

Ambientado no estado fictício de Leonida, inspirado na Florida, o jogo terá como protagonistas Jason e Lucia. A expectativa em torno do lançamento é elevada, tendo em conta o sucesso comercial de Grand Theft Auto V, que ultrapassou os 230 milhões de cópias vendidas desde 2013.

Apesar da confirmação da data de pré-reserva, a produtora ainda não revelou informações sobre o preço do jogo, as diferentes edições disponíveis ou eventuais bónus para quem efetuar a reserva antecipadamente. Estes detalhes deverão ser divulgados futuramente através dos canais oficiais da Rockstar Games.