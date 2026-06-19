Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O anúncio, realizado em conjunto com a Take-Two Interactive, põe fim aos vários rumores e especulações que circularam nos últimos meses sobre a data de abertura das reservas.
A confirmação é vista por muitos fãs como um sinal de que o lançamento do jogo continua previsto para 19 de novembro de 2026.
Ambientado no estado fictício de Leonida, inspirado na Florida, o jogo terá como protagonistas Jason e Lucia. A expectativa em torno do lançamento é elevada, tendo em conta o sucesso comercial de Grand Theft Auto V, que ultrapassou os 230 milhões de cópias vendidas desde 2013.
Apesar da confirmação da data de pré-reserva, a produtora ainda não revelou informações sobre o preço do jogo, as diferentes edições disponíveis ou eventuais bónus para quem efetuar a reserva antecipadamente. Estes detalhes deverão ser divulgados futuramente através dos canais oficiais da Rockstar Games.
___
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários