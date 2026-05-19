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A circulação automóvel nas imediações do Parque Tejo estará fortemente condicionada durante os dias do Rock in Rio Lisboa, que decorre a 20, 21, 27 e 28 de junho, anunciou esta terça-feira a organização do festival.

Segundo o comunicado, citado pelo Expresso, “não será possível chegar de carro ao festival”, uma vez que o trânsito na zona será controlado pela PSP e reservado exclusivamente a moradores e lojistas devidamente identificados.

Perante as restrições, a organização apela à utilização de transportes públicos, destacando uma operação especial de mobilidade desenvolvida em parceria com várias entidades de transporte da Área Metropolitana de Lisboa.

Entre os parceiros encontram-se a Carris, parceira oficial do evento, bem como a CP, Fertagus, Metro de Lisboa, Carris Metropolitana, Transtejo Soflusa e a Rede Expressos, entre outras operadoras.

De acordo com a organização, haverá horários alargados e reforço da oferta de transporte durante os dias do festival. A principal ligação ao recinto será assegurada pelos shuttles da Carris entre a Gare do Oriente e a Cidade do Rock, num serviço contínuo ao longo de todo o dia.

Os bilhetes de ida e volta para os shuttles já estão disponíveis no site oficial do festival e na aplicação Navegante, com um custo de dois euros.

Citada no comunicado, Roberta Medina, vice-presidente executiva do festival, sublinha que a estratégia passa por facilitar o acesso ao recinto através de soluções integradas de mobilidade.

“Mais do que reforçar a oferta, trabalhámos numa estratégia integrada, com parceiros-chave, para garantir deslocações mais simples, rápidas e cómodas”, afirmou.

A responsável acrescenta ainda que, “para um evento desta dimensão, a utilização de transportes públicos não é apenas recomendada, é uma parte essencial da experiência”.

Os bilhetes diários para o festival têm um custo de 89 euros, à exceção do dia 21 de junho, que já se encontra esgotado. Também estão disponíveis passes para o segundo fim de semana, pelo valor de 157 euros.

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