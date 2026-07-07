Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Mais do que uma prova de vinhos, a iniciativa nasceu da vontade de refletir a forma como o vinho é hoje vivido pelos consumidores: com maior espontaneidade, ligado às experiências, ao convívio e ao prazer da descoberta. "O verão é uma estação naturalmente associada à partilha, aos encontros e aos momentos vividos ao ar livre. Quisemos criar uma ocasião que refletisse esse espírito", explica Pedro Ribeiro, enólogo e CEO da Rocim. "O vinho continua a ser o mesmo produto de sempre, mas a forma como as pessoas o vivem está a evoluir. Hoje procura-se cada vez mais autenticidade, simplicidade e experiências."

Em prova estiveram cerca de 17 vinhos provenientes de várias regiões do país, do Minho ao Algarve, incluindo novidades e projetos recentes que ilustram a evolução do universo Rocim. A estes juntaram-se produtores convidados que partilham a mesma visão de valorização do território e da autenticidade, como Bojador, Barbeito, Niepoort, Quinta de Santiago, Quinta da Pedragosa, Bruno Aleixo, Malhadinha Nova, Lés a Lés e Vádio.

A escolha de Lisboa como palco do evento não foi casual. Para a marca, a capital assume hoje um papel central nas tendências de consumo. "Lisboa é um ponto de encontro entre diferentes públicos, estilos de vida e novas abordagens ao consumo. É uma cidade aberta à descoberta", sublinha Pedro Ribeiro, acrescentando que o ambiente dos Santos Populares reforçou o caráter informal e festivo da iniciativa. Em destaque estiveram vinhos pensados para a estação, brancos frescos, rosés vibrantes e tintos leves, ideais para refeições informais, finais de tarde entre amigos e momentos de partilha.

O encontro serviu também de retrato a um mercado em mudança. Segundo o responsável da Rocim, os consumidores portugueses estão mais informados, curiosos e atentos à origem dos produtos. "Há uma procura crescente por vinhos com identidade, ligados ao território e adequados a diferentes momentos de consumo. O vinho deixou de ser apenas uma bebida para se tornar também uma experiência cultural", afirma.

Entre provas, conversas com produtores e equipas técnicas, gastronomia e música, o evento reforçou a estratégia da Rocim de aproximar a marca dos consumidores através de experiências. "Queremos criar momentos de proximidade e mostrar a diversidade dos projetos que fazem parte da Rocim. Acreditamos cada vez mais no poder das experiências para criar ligações genuínas", conclui Pedro Ribeiro, deixando em aberto a continuidade deste tipo de iniciativas nos próximos anos.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.