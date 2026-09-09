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Um robô humanoide já pode ser contratado para limpar casas em São Francisco, na Califórnia, por 30 dólares (cerca de 26 euros) à hora. O serviço é disponibilizado pela startup Tau Robotics e está, para já, limitado a clientes selecionados através de um sistema de convite.

O robô foi concebido para executar várias tarefas domésticas, desde aspirar e limpar o chão até limpar bancadas, retirar o lixo, arrumar objetos e tratar da casa de banho. A empresa pretende utilizar a experiência adquirida nas casas dos clientes para melhorar progressivamente a tecnologia.

"É um humanoide, então pode fazer basicamente tudo o que uma pessoa faz. Pode passar aspirador, passar pano no chão, limpar bancadas da cozinha, tirar o pó das prateleiras e até limpar vasos sanitários", explicou Alex Koch, CEO e cofundador da Tau Robotics.

Apesar da aparência autónoma, o sistema ainda depende de intervenção humana. Cada robô é controlado conjuntamente por inteligência artificial e por um operador humano que acompanha a máquina à distância através das câmaras instaladas no equipamento.

A tecnologia está, por isso, numa fase experimental. As sessões estão atualmente limitadas a cerca de uma hora e o serviço é disponibilizado apenas em São Francisco. A empresa já realizou mais de 50 limpezas, segundo informação divulgada em setembro, e mantém uma lista de espera para novos clientes.

A utilização de robôs dentro de casas levanta também questões sobre privacidade. As máquinas utilizam câmaras e sensores para perceber o espaço e executar as tarefas. De acordo com a informação divulgada pela empresa, as sessões são registadas e os dados podem ser utilizados no desenvolvimento dos sistemas de inteligência artificial.

A Tau Robotics pretende aumentar gradualmente o grau de autonomia dos humanoides. A limpeza doméstica é encarada como um primeiro passo para desenvolver máquinas capazes de realizar outras tarefas físicas em ambientes reais, incluindo reparações e manutenção de casas.

O preço de 30 dólares por hora coloca o serviço no centro de uma discussão que vai além da tecnologia: até que ponto os robôs humanoides poderão substituir, complementar ou simplesmente deslocar o trabalho humano em atividades domésticas.